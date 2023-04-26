Посол Антонов: ни о какой изоляции Лаврова и его делегации в ООН речи не шло

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ни о какой изоляции главы МИД России Сергея Лаврова и сопровождавшей его делегации в ходе визита в штаб-квартиру ООН речи не шло.
Посол Антонов: ни о какой изоляции Лаврова и его делегации в ООН речи не шло
  • РИА Новости

По его словам, США хотели устроить холодную атмосферу на фоне приезда российского министра.

Антонов добавил, что после этого российские дипломаты шутили с журналистами, что Лавров был так «изолирован», что в зале, где проходила его пресс-конференция, все места были заняты.

«Конечно же, ни о какой изоляции российского министра или делегации даже речи быть не может», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, мероприятия прошли блестяще и результативно.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет иметь в виду непорядочное поведение США, которое они продемонстрировали в ситуации с невыдачей виз для российских журналистов. Москва будет учитывать это, если Вашингтону что-то понадобится от неё. 

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