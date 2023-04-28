Глава «Русского дома» в ЦАР Сытый вернулся в Банги и приступил к работе

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Глава «Русского дома» в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый вернулся в Банги и приступил к работе.
Глава «Русского дома» в ЦАР Сытый вернулся в Банги и приступил к работе
  • РИА Новости

«Руководитель «Русского дома» Дмитрий Сытый вернулся в Банги и приступил к работе. Сегодня он провёл пресс-конференцию для местных журналистов», — сообщили РИА Новости его коллеги.

В декабре прошлого года Сытый был госпитализирован в городе Банги после покушения. Как сообщалось, он получил анонимную посылку, которая взорвалась во время вскрытия.

Сытый позже рассказал, что в результате покушения потерял несколько пальцев.

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