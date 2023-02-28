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Глава «Русского дома» Сытый заявил, что в результате покушения потерял несколько пальцев

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Глава «Русского дома» Дмитрий Сытый, на которого в декабре прошлого года было совершено покушение, заявил RT, что чувствует себя в целом неплохо.
Глава «Русского дома» Сытый заявил, что в результате покушения потерял несколько пальцев
  • Посылка со взрывным устройством
  • РИА Новости

«Я выздоровел, насколько это возможно. Поскольку, я потерял несколько пальцев, я жду протезы. Но в целом всё нормально», — сказал он.

Сытый отметил, что готов снова вернуться в ЦАР.

«Там по-прежнему очень много работы, которую надо сделать. Мы только начали. Из-за этого инцидента я не хочу останавливаться», — подчеркнул он.

Ранее было опубликовано видео, на котором видно как мужчина отправляет посылку со взрывчаткой в «Русский дом» в ЦАР.

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