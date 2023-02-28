Глава «Русского дома» Сытый заявил, что в результате покушения потерял несколько пальцев
- Посылка со взрывным устройством
- РИА Новости
«Я выздоровел, насколько это возможно. Поскольку, я потерял несколько пальцев, я жду протезы. Но в целом всё нормально», — сказал он.
Сытый отметил, что готов снова вернуться в ЦАР.
«Там по-прежнему очень много работы, которую надо сделать. Мы только начали. Из-за этого инцидента я не хочу останавливаться», — подчеркнул он.
Ранее было опубликовано видео, на котором видно как мужчина отправляет посылку со взрывчаткой в «Русский дом» в ЦАР.