Вучич на фоне сообщений об ухудшении здоровья заявил, что его рано хоронить

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Президент Сербии Александр Вучич на фоне сообщений об ухудшении здоровья сообщил, что его рано хоронить.
Вучич на фоне сообщений об ухудшении здоровья заявил, что его рано хоронить
  • © AP Photo / Darko Vojinovic

«Я не в расцвете молодости, чтобы скакать здесь или играть в баскетбол, но я и не для кладбищенской земли завтра утром», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сербский новостной портал B92 сообщал, что Вучича внепланово госпитализировали.

В комментарии агентству Sputnik Serbia сербский лидер опроверг появившуюся в СМИ информацию о его проблемах со здоровьем и заявил, что собирается в тур по Сербии.

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