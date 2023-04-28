Вучич на фоне сообщений об ухудшении здоровья заявил, что его рано хоронить

Президент Сербии Александр Вучич на фоне сообщений об ухудшении здоровья сообщил, что его рано хоронить.

«Я не в расцвете молодости, чтобы скакать здесь или играть в баскетбол, но я и не для кладбищенской земли завтра утром», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сербский новостной портал B92 сообщал, что Вучича внепланово госпитализировали.

В комментарии агентству Sputnik Serbia сербский лидер опроверг появившуюся в СМИ информацию о его проблемах со здоровьем и заявил, что собирается в тур по Сербии.