RT: в Ираке 500 заключённых женской тюрьмы объявили массовую голодовку

В женской тюрьме Русафа в Ираке 500 заключённых, в том числе 40 россиянок, объявили массовую голодовку в знак протеста против полученных сроков.

По данным источника RT в учреждении, среди них также гражданки Украины, Белоруссии, Азербайджана, Турции, Сирии, Узбекистана и Казахстана.

Речь идёт о жёнах членов запрещённого в России ИГ*, которые приговорены к срокам вплоть до пожизненного за пособничество терроризму и незаконное пересечение границы.

«Мы требуем пересмотреть в суде наши дела, освободить невиновных и репатриировать нас в свои государства. Нас несправедливо осудили за терроризм, мы не принимали никакого участия в боевых действиях. Например, суд по моему делу занял десять минут, переводчик, положенный мне по закону, не мог и двух слов связать по-русски», — рассказала RT одна из заключённых, приговорённая к пожизненному лишению свободы.

Посольство России подтвердило RT информацию о голодовке в тюрьме. В начале мая дипломаты собираются посетить заключённых.

Ранее сообщалось, что около 40 россиянок, жён боевиков ИГ*, которые в Ираке были приговорены к тюремным срокам за причастность к терроризму, объявили голодовку.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.