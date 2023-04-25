Около 40 осуждённых за причастность к терроризму жён боевиков ИГ объявили голодовку

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Около 40 россиянок, жён боевиков ИГ*, которые в Ираке были приговорены к тюремным срокам за причастность к терроризму, объявили голодовку.
Около 40 осуждённых за причастность к терроризму жён боевиков ИГ объявили голодовку
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  • © MmeEmil

Одна из заключённых, которая осуждена на пожизненный срок, рассказала RT, что женщины протестуют против «выдуманных обвинений и несправедливого тюремного наказания».

«Здесь находятся граждане разных стран, у всех нас были взяты показания правоохранительными органами обманом, угрозами и под натисками спецслужб, в результате чего мы все были несправедливо приговорены к длительному тюремному заключению на основании необоснованных обвинений в терроризме, несмотря на то что не принимали никакого участия в военных и боевых действиях», — заявила она.

Первый секретарь посольства России в Ираке Алексей Колобов подтвердил RT, что женщины жалуются на тяжёлые условия жизни в тюрьме Русафа: им не хватает личных принадлежностей, в камерах очень жарко.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о возможной ликвидации в Сирии одного из главарей ИГ, планировавшего теракты на Ближнем Востоке и в Европе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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