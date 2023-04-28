RT: основатель Bellingcat Христо Грозев планирует создать в Европе аналог американского «Радио Свобода»

Как стало известно RT, основатель Bellingcat* Христо Грозев** намерен создать в ЕС американский аналог радиовещательной организации «Радио Свобода»*** — Европейскую вещательную корпорацию. Такими планами, по информации источника RT, объясняется его инициатива по дискредитации русскоязычного издания «Медуза»****. Благодаря Грозеву, по данным собеседника RT, были обнародованы сведения о несостоятельности подавляющего большинства политических прогнозов базирующегося в Риге СМИ.

По данным источников RT, именно основатель расследовательской компании Bellingcat Христо Грозев стоял за публикацией в издании «Проект»***** материала, в котором утверждалось, что 90% эксклюзивных политических прогнозов «Медузы» не сбываются.

Таким образом болгарский медиаменеджер решил скомпрометировать конкурирующее издание в свете предстоящего выделения крупного финансирования по линии структур Евросоюза на создание единого оператора антироссийской повестки в русскоязычном инфополе.

Ранее стало известно, что руководство ЕС решило создать отдельную платформу для оппозиционных российских медиа, таких как «Медуза», «Дождь»******, The Insider*******, «Вёрстка», «Проект», The Bell******** и ряда других.

Такой консорциум объединял бы различные оппозиционные СМИ и транслировал скоординированную антироссийскую повестку под контролем структур ЕС.

Однако, по информации RT, Христо Грозев намерен основать другую, более централизованную организацию, аналогичную «Радио Свобода».

«Европейская вещательная корпорация» Грозева должна стать относительно независимым органом со своим бюджетом и функционировать как единое СМИ, а не в качестве консорциума из более мелких медиа.

В качестве руководителя новой структуры Грозев видит себя лично, этим и обусловлено, по данным источников RT в российской оппозиционной среде, его желание скомпрометировать потенциальных участников консорциума.

После инспирированной, предположительно, Грозевым публикации в издании «Проект» относительно недостоверных прогнозов «Медузы» идея Евросоюза создать единое антироссийское СМИ была заморожена.

При этом борьба конкурирующих фракций в российской оппозиционной медиасреде за европейское финансирование продолжается.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021.

** Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 21.04.2023.

*** «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

**** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

***** «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры РФ от 15.07.2021.

****** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

******* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

******** Включён в реестр иностранных агентов по решению Министерства юстиции России от 09.12.2022.