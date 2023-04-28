Президент Вучич заявил, что Сербия сохранит военный нейтралитет на время его полномочий

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гарантирует сохранение военного нейтралитета страны до конца своего мандата главы государства.

«Пока я — президент государства, а это будет ещё четыре года, как верховный главнокомандующий вам гарантирую — Сербия не вступит в НАТО или другой военный блок», — заявил Вучич, выступая перед гражданами в Сокобане.

Как пишет РИА Новости, он отметил, что «Сербия будет беречь свой военный нейтралитет и свою свободу будет защищать сама».

Ранее он заявил, что представители стран Запада призывают Сербию вступить в НАТО, аргументируя это угрозами со стороны России.