Президент Вучич заявил, что Сербия сохранит военный нейтралитет на время его полномочий
«Пока я — президент государства, а это будет ещё четыре года, как верховный главнокомандующий вам гарантирую — Сербия не вступит в НАТО или другой военный блок», — заявил Вучич, выступая перед гражданами в Сокобане.
Как пишет РИА Новости, он отметил, что «Сербия будет беречь свой военный нейтралитет и свою свободу будет защищать сама».
Ранее он заявил, что представители стран Запада призывают Сербию вступить в НАТО, аргументируя это угрозами со стороны России.