МИД России призвал США отказаться от шагов, которые подрывают стратегическую стабильность

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Россия в связи с ядерным планированием США и Южной Кореи призывает Вашингтон отказаться от шагов, которые подрывают стратегическую стабильность.
МИД России призвал США отказаться от шагов, которые подрывают стратегическую стабильность
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey

Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Обратили внимание на сообщения о достигнутой США и Республикой Корея договорённости о совместном планировании применения ядерного оружия. Призываем США и их союзников... перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте МИД России.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР, однако ядерные обязательства Соединённых Штатов перед Южной Кореей нерушимы.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль при этом сказал, что США намерены в постоянном и рутинном порядке размещать вооружение на Корейском полуострове.

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