Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности в Москве

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Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять участие в очередной конференции по международной безопасности в Москве.
Шойгу пригласил коллег из ШОС принять участие в конференции по безопасности в Москве
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на совещании министров обороны стран — участниц ШОС.

«Пользуясь случаем, приглашаю вас принять участие в XI Московской конференции по международной безопасности. Это мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения самых острых военно-политических проблем, что в современных условиях становится особенно актуальным», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Шойгу прибыл в столицу Индии для участия в совещании министров обороны стран — участниц ШОС.

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