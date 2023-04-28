«Ъ»: Microsoft пытается продолжать сотрудничать с российскими компаниями

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Microsoft пытается продолжить сотрудничать с компаниями, которые не попали под санкции Соединённых Штатов.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные данные.

В материале сказано, что Microsoft не хочет терять клиентов из России, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления.

Так, письма с предложением продлить лицензии на софт получили около 1 тысячи организаций.

26 апреля стало известно, что Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало сделку по покупке компанией Microsoft издателя видеоигр Activision Blizzard.

По данным агентства Bloomberg, сумма сделки составляла $69 млрд.

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