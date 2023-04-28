Пентагон: Lockheed Martin получила контракт на на производство управляемых снарядов GMLRS
Сообщение Пентагона передаёт РИА Новости.
Как говорится в материале, снаряды GMLRS дальностью поражения до 80 км Вашингтон в большом количестве поставляет Киеву.
Они используются для установок РСЗО HIMARS.
В конце марта издание Defense One сообщило, что корпорация Lockheed Martin пока не может увеличить производство ракет семейства GMLRS для РСЗО HIMARS и MLRS.
Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на помощника главы ВВС Соединённых Штатов Эндрю Хантера информировало, что Пентагон не собирается закупать гиперзвуковые ракеты ARRW компании Lockheed Martin после неудачных испытаний.