Defense One: американская корпорация столкнулась с проблемами при выпуске ракет для HIMARS

Короткая ссылка
Американская корпорация Lockheed Martin пока не может увеличить производство ракет семейства GMLRS для РСЗО HIMARS и MLRS.
Defense One: американская корпорация столкнулась с проблемами при выпуске ракет для HIMARS
  • AFP
  • © Gints Ivuskans /

Об этом сообщило издание Defense One.

В Lockheed Martin пояснили, что компания работает на полную мощность и производит 10 тыс. ракет GMLRS ежегодно.

В издании заявили о нехватке станков и испытательного оборудования, другие трудности связаны с поиском рабочих для производственных линий.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Вооружённые силы Украины получили от западных партнёров военную технику, которая поступила на вооружение десантно-штурмовых войск.

Глава американского Минобороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли назвали бессмысленным поставлять украинской армии разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, потому что в условиях российских систем ПВО они там просто не выживут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить