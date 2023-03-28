Пентагон считает, что беспилотники MQ-9 Reaper не выживут на Украине из-за российской ПВО

Пентагон считает бессмысленным поставлять украинской армии разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, потому что в условиях российских систем ПВО они там просто не выживут. Такое мнение выразили глава американского Минобороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли во время выступления в конгрессе.

«Этой платформе не выжить, если они попытаются применить её в этой обстановке», — сказал Остин, отвечая на вопрос о возможности таких поставок.

Милли согласился с Остином.

«Он там не жилец... Его собьют российские системы ПВО», — цитирует его РИА Новости.

В декабре прошлого года газета Politico сообщила, что ВВС США ещё в марте предложили поставить Украине американские беспилотники MQ-9 Reaper, однако Пентагон не одобрил решение.