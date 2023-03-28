Пентагон считает, что беспилотники MQ-9 Reaper не выживут на Украине из-за российской ПВО
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«Этой платформе не выжить, если они попытаются применить её в этой обстановке», — сказал Остин, отвечая на вопрос о возможности таких поставок.
Милли согласился с Остином.
«Он там не жилец... Его собьют российские системы ПВО», — цитирует его РИА Новости.
В декабре прошлого года газета Politico сообщила, что ВВС США ещё в марте предложили поставить Украине американские беспилотники MQ-9 Reaper, однако Пентагон не одобрил решение.