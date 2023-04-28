Исследование Gallup: рейтинг Байдена на посту президента США снизился до рекордных 37%

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Рейтинг Джо Байдена на посту президента США упал до рекордных 37%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённые исследовательской службой Gallup.

Таким образом, рейтинг президентской работы Байдена держался на уровне около 40% почти все месяцы на протяжении последних полутора лет.

Исключение до сегодняшнего дня составлял только июль прошлого года (38%).

6 апреля телеканал CNN со ссылкой на опрос сообщил, что лишь треть американцев считают, что Байден заслужил шанс на переизбрание в 2024 году.

Согласно исследованию, которое провели в марте, рейтинг одобрения Байдена на посту тогда снизился до 42%, тогда как в январе он составил 45%.

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