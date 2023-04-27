Ранее пропавшие в Красном море российские моряки находятся в Джибути
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Об этом сообщило посольство России в Джибути.
«Мы подтверждаем, что сегодня прогулочное судно 30 minutes прибыло в морской порт Джибути. На борту яхты находятся три гражданина Российской Федерации и один гражданин Египта. Состояние здоровья экипажа удовлетворительное, жалоб нет», — сказали РИА Новости в посольстве.
Россиянам оказана визовая поддержка. Сейчас они размещены в гостинице.
«Члены экипажа будут возвращены на Родину по их желанию», — отметили в ведомстве.
Ранее в Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes, об этом рассказала жена капитана яхты Надежда Расина.
По её словам, судно вышло из порта острова Джизан в Саудовской Аравии, после чего след судна теряется.
После этого она сообщила, что моряки вышли на связь с родными: в водах Йемена судно подверглось нападению вооружённых людей. Экипаж смог уйти от преследователей, однако судно было повреждено несколькими пулями.