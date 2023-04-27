Песков: Москва и Анкара продолжат работу по вопросам зерновой сделки
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
«Работа будет продолжена», — сказал он.
Ранее в канцелярии президента Турции заявили, что Эрдоган в ходе телефонного разговора предложил Путину создать рабочую группу по урегулированию ситуации на Украине и по вопросам зерновой сделки.
В Минобороны России заявляли, что террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая.