Песков: Москва и Анкара продолжат работу по вопросам зерновой сделки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара продолжат работу по вопросам зерновой сделки.

Его слова приводит РИА Новости.

«Работа будет продолжена», — сказал он.

Ранее в канцелярии президента Турции заявили, что Эрдоган в ходе телефонного разговора предложил Путину создать рабочую группу по урегулированию ситуации на Украине и по вопросам зерновой сделки.

В Минобороны России заявляли, что террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая.