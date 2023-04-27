Песков: Москва и Анкара продолжат работу по вопросам зерновой сделки

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара продолжат работу по вопросам зерновой сделки.
Песков: Москва и Анкара продолжат работу по вопросам зерновой сделки
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

«Работа будет продолжена», — сказал он.

Ранее в канцелярии президента Турции заявили, что Эрдоган в ходе телефонного разговора предложил Путину создать рабочую группу по урегулированию ситуации на Украине и по вопросам зерновой сделки.

В Минобороны России заявляли, что террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая.

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