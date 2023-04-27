МИД России: старшему дипломату посольства США вручили ноту протеста

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Старший дипломат посольства США был вызван в МИД России, ему вручена нота протеста.
МИД России: старшему дипломату посольства США вручили ноту протеста
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ведомстве.

«Вызванному в МИД России 27 апреля старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нота протеста связана с действиями дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула главы МИД России Сергея Лаврова для сопровождения его в рамках российского председательства в СБ ООН в Нью-Йорке.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что полностью разрушенные отношения России и США можно охарактеризовать словом «крах».

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