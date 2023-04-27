Граждане Турции за рубежом начали голосовать на президентских и парламентских выборах

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Процесс голосования на выборах президента и нового состава парламента Турции начался за рубежом и на пограничных пунктах.
Граждане Турции за рубежом начали голосовать на президентских и парламентских выборах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает турецкий телеканал ТРТ Haber.

Отмечается, что 156 участков начали свою работу в 75 странах мира. Люди могут проголосовать на них в дипмиссиях Турции.

Также уточняется, что на пограничных пунктах, сухопутных КПП, в аэропортах и морских гаванях республики было организовано более 4,6 тыс. точек для голосования, чтобы выезжающие за рубеж могли отдать свой голос на выборах. Всего за пределами турецкой территории могут проголосовать более 3,6 млн граждан.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в результате жеребьёвки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах.

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