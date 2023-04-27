Сторона обвинения: враги США могут предоставить убежище Тейшейре в обмен на информацию

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Враждебные Соединённым Штатам страны могут предоставить убежище военному ВВС нацгвардии США Джеку Тейшейру в обмен на секретную информацию в случае его выхода из-под ареста.

Об этом, как пишет РИА Новости, сказано в документе государственных обвинителей, поданном в окружной суд Массачусетса.

Отмечается, что у Тейшейры был и может оставаться доступ к секретной информации, возможно, имеющую ценность для вражеских государств, которые могут предложить ему убежище или попытаться способствовать его спасению из США.

«Обвиняемый представляет серьёзную угрозу скрыться от правосудия», — сказано в документе.

21 апреля стало известно, что суд в США назначил заседание по вопросу о мере пресечения для Тейшейры, обвиняемого в хранении и передаче секретной информации, на 27 апреля.

Газета The New York Times сообщила, что Тейшейра начал «сливать» секретные документы Пентагона на сервер в Discord ещё в феврале прошлого года.

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