Сенатор Пушков назвал Гуаидо символом поражения Запада в Латинской Америке

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо стал символом политического поражения Запада в Латинской Америке.

В своём Telegram-канале он написал, что «несостоявшийся президент Венесуэлы» Гуайдо, которого «всеми силами продавливал на этот пост весь Запад во главе с Соединёнными Штатами, а ныне уже прочно забытый и оставленный своими спонсорами», в одиночестве прибыл в Майами.

«Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке», — заявил Пушков.

В начале января посольство Венесуэлы в США официально объявило о полном прекращении своей деятельности в Соединённых Штатах с 5 января в связи с ликвидацией «временного правительства» Хуана Гуаидо.

Соответствующее решение было принято при голосовании большинством депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.