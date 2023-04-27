Сенатор Пушков назвал Гуаидо символом поражения Запада в Латинской Америке
В своём Telegram-канале он написал, что «несостоявшийся президент Венесуэлы» Гуайдо, которого «всеми силами продавливал на этот пост весь Запад во главе с Соединёнными Штатами, а ныне уже прочно забытый и оставленный своими спонсорами», в одиночестве прибыл в Майами.
«Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке», — заявил Пушков.
В начале января посольство Венесуэлы в США официально объявило о полном прекращении своей деятельности в Соединённых Штатах с 5 января в связи с ликвидацией «временного правительства» Хуана Гуаидо.
Соответствующее решение было принято при голосовании большинством депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.