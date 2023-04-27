Палата представителей США приняла проект о росте потолка госдолга и сокращении расходов

Палата представителей американского конгресса приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов.

Об этом, как передаёт РИА Новости, следует из трансляции итогов голосования.

Отмечается, что документ поддержали 217 конгрессменов, в то время как 215 членов палаты представителей выступили против.

В данный момент законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.

В марте директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин выразил уверенность, что доллар является не более чем «бумажкой на доверии».

Дипломат указал на углубление кризиса западной модели глобализации, который связан с тем, что политические мотивы США и их союзников перевесили экономические.

12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) подготовил доклад, в котором спрогнозировал рост госдолга США до 122,2% ВВП в 2023 году и более 136% ВВП к 2028-му.