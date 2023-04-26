Портал 24ur сообщил о тайной отправке Словенией 20 БТР на Украину

Портал 24ur сообщил о тайной отправке Словенией партии из 20 бронетранспортёров «Валук» на Украину.

По словам источника, операция по отправке БТР для ВСУ длилась несколько месяцев и завершилась на текущей неделе.

До этого бронетранспортёры 24 года находились на вооружении армии Словении.

Уточняется, что боевые машины после технической подготовки были переброшены в один из логистических центров на территории Словакии либо Польши, после чего их передали Киеву.

В октябре 2022 года сообщалось, что российские десантники уничтожили укомплектованный танками из Словении и Македонии батальон украинских военных.