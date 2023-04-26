Посол Черновол: власти Судана передали России устные просьбы о гуманитарном содействии

Российский посол в Судане Андрей Черновол сообщил, что суданские власти передали в устном виде России просьбы о гуманитарном содействии.

Об этом посол рассказал ТАСС.

«Пока только устные», — сказал Черновол, отвечая на соответствующий вопрос.

Он объяснил это тем, что МИД Судана в данный момент работает удалённо и не может приступить к полноценной работе.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.

По данным ВОЗ, в ходе вооружённого конфликта в Судане 459 человек погибли и 4072 получили ранения.