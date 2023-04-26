Посол Черновол: власти Судана передали России устные просьбы о гуманитарном содействии
- AP
Об этом посол рассказал ТАСС.
«Пока только устные», — сказал Черновол, отвечая на соответствующий вопрос.
Он объяснил это тем, что МИД Судана в данный момент работает удалённо и не может приступить к полноценной работе.
Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.
По данным ВОЗ, в ходе вооружённого конфликта в Судане 459 человек погибли и 4072 получили ранения.