Посол Черновол: власти Судана передали России устные просьбы о гуманитарном содействии

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Российский посол в Судане Андрей Черновол сообщил, что суданские власти передали в устном виде России просьбы о гуманитарном содействии.
Посол Черновол: власти Судана передали России устные просьбы о гуманитарном содействии
  • AP

Об этом посол рассказал ТАСС.

«Пока только устные», — сказал Черновол, отвечая на соответствующий вопрос.

Он объяснил это тем, что МИД Судана в данный момент работает удалённо и не может приступить к полноценной работе.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.

По данным ВОЗ, в ходе вооружённого конфликта в Судане 459 человек погибли и 4072 получили ранения.

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