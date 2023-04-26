Генсек ШОС заявил о важности укрепления сотрудничества с АСЕАН

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что считает важным углубление взаимодействия с АСЕАН и что в геополитическом мировоззрении двух объединений есть много общего.
Генсек ШОС заявил о важности укрепления сотрудничества с АСЕАН
  • AFP

«В значительной степени совпадает и повестка дня двух организаций. В этой связи отнюдь не случайно, что ассоциация явилась одной из первых многосторонних региональных структур, с которой ШОС установила официальные связи — Меморандум о взаимопонимании между секретариатами ШОС и АСЕАН был подписан уже в 2005 году, спустя год после открытия секретариата ШОС», — рассказал он РИА Новости.

Генсек подчеркнул, что ШОС считает важным углубление взаимодействия между двумя организациями «в контексте реагирования на нынешнюю геополитическую турбулентность».

«АСЕАН играет системообразующую роль в области содействия экономического сотрудничества, обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил он.

В марте иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи выразил мнение, что именно Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.

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