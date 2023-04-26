Глава МВД Турции связал борьбу с терроризмом с противостоянием США

Борьба Турции с терроризмом на самом деле связана с противостоянием США. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

Он подчеркнул, что Турция преследует организацию проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, которую Анкара считает террористической, а также борется с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) и террористической организацией ИГ*.

«Мы не боремся с РПК, мы боремся с США. Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого? Мы знаем это. США хотят создать там террористическое государство», — приводит РИА Новости слова Сойлу в интервью Ulusal TV.

Ранее глава турецкого МВД сообщил, что Соединённые Штаты намерены создать рядом с Турцией террористическое государство.

Кроме того, по его словам, весь мир ненавидит США, а Европа является пешкой в руках Вашингтона.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.