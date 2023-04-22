Глава турецкого МВД: США хотят создать террористическое государство рядом с Турцией

Соединённые Штаты намерены создать рядом с Турцией террористическое государство. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

По его словам, Анкара столкнулась с самой большой в мире волной беженцев, что чревато различными издержками.

«Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции против этого», — отметил Сойлу в интервью CNN Türk.

Ранее глава МВД Турции выступил с мнением, что весь мир ненавидит США, а Европа является пешкой в руках Вашингтона.

По словам спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, за активизацией курдов в Сирии и Ираке стоят США.