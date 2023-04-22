Глава турецкого МВД: США хотят создать террористическое государство рядом с Турцией
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По его словам, Анкара столкнулась с самой большой в мире волной беженцев, что чревато различными издержками.
«Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции против этого», — отметил Сойлу в интервью CNN Türk.
Ранее глава МВД Турции выступил с мнением, что весь мир ненавидит США, а Европа является пешкой в руках Вашингтона.
По словам спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, за активизацией курдов в Сирии и Ираке стоят США.