МИД: ситуация с арестом квартир российского центра науки и культуры в Хельсинки не решена
«В середине апреля этого года Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки получил извещения службы судебных приставов Финляндии о наложении временного (сроком до трёх недель) запрета на любые действия с недвижимостью в отношении используемых РЦНК земельного участка, расположенного на нем служебного здания, а также нескольких квартир в Хельсинки, находящихся в пользовании РЦНК», — цитирует РИА Новости сообщение.
Посольство России направило ноту в МИД Финляндии с требованием разъяснений.
После этого решение в отношении земельного участка и здания РЦНК в Хельсинки было отменено.
Однако неурегулированной остаётся ситуация с квартирами РЦНК.