МИД: ситуация с арестом квартир российского центра науки и культуры в Хельсинки не решена

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Ситуация с квартирами в Финляндии, которые находятся в пользовании Российского центра науки и культуры, не решена, в случае отказа от урегулирования Россия будет вынуждена пойти на ответные меры, заявили в российском МИД.

«В середине апреля этого года Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки получил извещения службы судебных приставов Финляндии о наложении временного (сроком до трёх недель) запрета на любые действия с недвижимостью в отношении используемых РЦНК земельного участка, расположенного на нем служебного здания, а также нескольких квартир в Хельсинки, находящихся в пользовании РЦНК», — цитирует РИА Новости сообщение.

Посольство России направило ноту в МИД Финляндии с требованием разъяснений.

После этого решение в отношении земельного участка и здания РЦНК в Хельсинки было отменено.

Однако неурегулированной остаётся ситуация с квартирами РЦНК.

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