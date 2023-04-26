Захарова назвала себя первым российским дипломатом с личной страницей на сайте Госдепа

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что она является первым российским дипломатом с персональной страницей на сайте Госдепа США.

«Благодаря американской администрации я пополнила свою биографию ещё двумя «первыми»: первый российский дипломат под санкциями и первый российский дипломат со своей персональной страницей на сайте Госдепа», — написала Захарова в авторской колонке в газете «Известия».

Он отметила, что является единственным в мире руководителем пресс-службы МИД, у которого есть личные страницы на сайтах внешнеполитических ведомств двух ядерных держав.

По её словам, добавление данной страницы обошлось Вашингтону в $120 млн.

Ранее Захарова заявила, что Соединённые Штаты устроили «геноцид» в отношении российских журналистов, работающих в стране.

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