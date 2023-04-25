Американская компания Mattel представила первую в истории куклу Барби с синдромом Дауна

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Компания Mattel, производящая игрушки, представила первую в истории куклу Барби с синдромом Дауна.
Американская компания Mattel представила первую в истории куклу Барби с синдромом Дауна
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом информирует ABC News.

«Новая Барби была создана компанией Mattel в партнёрстве с Национальным обществом людей с синдромом Дауна, которое называет себя ведущей правозащитной организацией для всех людей с синдромом Дауна», — сказано в материале.

Данная модель ниже ростом и имеет более мелкие черты лица, что характерно для людей с синдромом Дауна.

В ноябре стало известно, что финальный этап соревнований среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля» завершён.

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