Американская компания Mattel представила первую в истории куклу Барби с синдромом Дауна

Компания Mattel, производящая игрушки, представила первую в истории куклу Барби с синдромом Дауна.

Об этом информирует ABC News.

«Новая Барби была создана компанией Mattel в партнёрстве с Национальным обществом людей с синдромом Дауна, которое называет себя ведущей правозащитной организацией для всех людей с синдромом Дауна», — сказано в материале.

Данная модель ниже ростом и имеет более мелкие черты лица, что характерно для людей с синдромом Дауна.

В ноябре стало известно, что финальный этап соревнований среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля» завершён.