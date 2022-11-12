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Определены победители финального этапа «Стальной воли»

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Финальный этап соревнований среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля» завершён.

В турнире участвовали 600 человек из 26 регионов России, сообщается на официальном сайте РФС.

Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши)
1-е место — г. Москва;
2-е место — Свердловская область;
3-е место — г. Санкт-Петербург;
4-е место — Республика Удмуртия;
Лучший игрок — Валерий Ноздрачёв.

Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины)
1-е место — Московская область;
2-е место — Свердловская область;
3-е место — Рязанская область;
4-е место — «Спартанец», Московская область;
5-е место — г. Сочи;
Лучший игрок — Ле Ба Дат.

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (юноши)
1-е место — Владимирская область;
2-е место — Республика Марий Эл;
3-е место — Свердловская область;
Лучший игрок — Никита Поляков.

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины)
1-е место — Свердловская область;
2-е место — Кировская область;
3-е место — Владимирская область;
4-е место — Республика Марий Эл;
5-е место — г. Санкт-Петербург;
6-е место — Московская область;
Лучший игрок — Вячеслав Марышев.

Футбол среди людей с синдромом Дауна
1-е место — г. Санкт-Петербург;
2-е место — Красноярский край;
3-е место — г. Москва;
4-е место — Воронежская область;
5-е место — Республика Удмуртия;
Лучший игрок — Иван Ясточкин.

Футбол ампутантов
1-е место — Алтайский край;
2-е место — РСО Алания;
3-е место — Чеченская Республика;
4-е место — г. Москва;
5-е место — Республика Дагестан;
6-е место — Нижегородская область;
Лучший игрок — Дмитрий Удалов.

Футбол глухих (женщины)
1-е место — Свердловская область;
2-е место — Астраханская область;
3-е место — Челябинская область;
Лучший игрок — Марина Михайлова.

Футбол глухих (юноши)
1-е место — г. Москва;
2-е место — Свердловская область;
3-е место — Самарская область;
Лучший игрок — Даниил Кадын.

Футбол глухих (мужчины)
1-е место — Самарская область;
2-е место — Свердловская область;
3-е место — г. Москва;
4-е место — Воронежская область;
5-е место — Ульяновская область;
6-е место — г. Новороссийск;
7-е место — Республика Удмуртия;
Лучший игрок — Эльдар Хамзин.

Мини-футбол B1 — футбол слепых (женщины)
1-е место — Республика Дагестан;
2-е место — г. Москва;
3-е место — Республика Марий Эл;
4-е место — Липецкая область;
Лучший игрок — Зульфият Магомедова.

Мини-футбол B1 — футбол слепых (мужчины)
1-е место — Московская область;
2-е место — г. Москва;
3-е место — Республика Марий Эл;
4-е место — г. Новороссийск;
5-е место — Республика Беларусь;
6-е место — г. Армавир;
7-е место — Республика Дагестан;
Лучший игрок — Денис Егоров.

Футбол на электроколясках
1-е место — «Паралимпик Ладога», г. Санкт-Петербург и Ленинградская область;
2-е место — Scorpions, г. Москва;
3-е место — Red Star, г. Омск;
4-е место — «Шаг вперёд», г. Нижний Тагил;
5-е место — «Пара Атлант», г. Ленинск;
6-е место — «Алга», г. Казань;
7–8-е место — «Донские ястребы», г. Ростов-на-Дону;
7–8-е место — г. Сочи;
Лучший игрок — Евгений Вергун.

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