Определены победители финального этапа «Стальной воли»

Финальный этап соревнований среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля» завершён.

В турнире участвовали 600 человек из 26 регионов России, сообщается на официальном сайте РФС.

Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (юноши)

1-е место — г. Москва;

2-е место — Свердловская область;

3-е место — г. Санкт-Петербург;

4-е место — Республика Удмуртия;

Лучший игрок — Валерий Ноздрачёв.

Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины)

1-е место — Московская область;

2-е место — Свердловская область;

3-е место — Рязанская область;

4-е место — «Спартанец», Московская область;

5-е место — г. Сочи;

Лучший игрок — Ле Ба Дат.

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (юноши)

1-е место — Владимирская область;

2-е место — Республика Марий Эл;

3-е место — Свердловская область;

Лучший игрок — Никита Поляков.

Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины)

1-е место — Свердловская область;

2-е место — Кировская область;

3-е место — Владимирская область;

4-е место — Республика Марий Эл;

5-е место — г. Санкт-Петербург;

6-е место — Московская область;

Лучший игрок — Вячеслав Марышев.

Футбол среди людей с синдромом Дауна

1-е место — г. Санкт-Петербург;

2-е место — Красноярский край;

3-е место — г. Москва;

4-е место — Воронежская область;

5-е место — Республика Удмуртия;

Лучший игрок — Иван Ясточкин.

Футбол ампутантов

1-е место — Алтайский край;

2-е место — РСО Алания;

3-е место — Чеченская Республика;

4-е место — г. Москва;

5-е место — Республика Дагестан;

6-е место — Нижегородская область;

Лучший игрок — Дмитрий Удалов.

Футбол глухих (женщины)

1-е место — Свердловская область;

2-е место — Астраханская область;

3-е место — Челябинская область;

Лучший игрок — Марина Михайлова.

Футбол глухих (юноши)

1-е место — г. Москва;

2-е место — Свердловская область;

3-е место — Самарская область;

Лучший игрок — Даниил Кадын.

Футбол глухих (мужчины)

1-е место — Самарская область;

2-е место — Свердловская область;

3-е место — г. Москва;

4-е место — Воронежская область;

5-е место — Ульяновская область;

6-е место — г. Новороссийск;

7-е место — Республика Удмуртия;

Лучший игрок — Эльдар Хамзин.

Мини-футбол B1 — футбол слепых (женщины)

1-е место — Республика Дагестан;

2-е место — г. Москва;

3-е место — Республика Марий Эл;

4-е место — Липецкая область;

Лучший игрок — Зульфият Магомедова.

Мини-футбол B1 — футбол слепых (мужчины)

1-е место — Московская область;

2-е место — г. Москва;

3-е место — Республика Марий Эл;

4-е место — г. Новороссийск;

5-е место — Республика Беларусь;

6-е место — г. Армавир;

7-е место — Республика Дагестан;

Лучший игрок — Денис Егоров.

Футбол на электроколясках

1-е место — «Паралимпик Ладога», г. Санкт-Петербург и Ленинградская область;

2-е место — Scorpions, г. Москва;

3-е место — Red Star, г. Омск;

4-е место — «Шаг вперёд», г. Нижний Тагил;

5-е место — «Пара Атлант», г. Ленинск;

6-е место — «Алга», г. Казань;

7–8-е место — «Донские ястребы», г. Ростов-на-Дону;

7–8-е место — г. Сочи;

Лучший игрок — Евгений Вергун.