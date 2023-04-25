Минобороны Турции назвало конструктивной четырёхстороннюю встречу в Москве по Сирии

В Минобороны Турции назвали конструктивной прошедшую в Москве встречу глав военных ведомств России, Ирана, Сирии и Турции.

«По итогам встречи, прошедшей в конструктивной атмосфере, была подчёркнута важность продолжения встреч в четырёхстороннем формате в целях обеспечения и поддержания стабильности в Сирии и регионе в целом», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров также обсуждались шаги по нормализации турецко-сирийских отношений и борьба с терроризмом и экстремизмом на сирийской территории.

25 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу на переговорах в Москве обсудил с коллегами из Турции, Сирии и Ирана вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности.