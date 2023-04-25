Шойгу обсудил с коллегами из Турции, Сирии и Ирана вопросы региональной безопасности

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на переговорах в Москве обсудил с коллегами из Турции, Сирии и Ирана вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«В Москве состоялись четырёхсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики», — говорится в заявлении. Отмечается, что стороны обсудили практические шаги в области укрепления безопасности в Сирии, а также нормализации сирийско-турецких отношений. Ранее Шойгу провёл встречу с китайским коллегой Ли Шанфу в Москве. По словам российского министра, Россия и КНР одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта.