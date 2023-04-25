Шойгу обсудил с коллегами из Турции, Сирии и Ирана вопросы региональной безопасности
«В Москве состоялись четырёхсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики», — говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны обсудили практические шаги в области укрепления безопасности в Сирии, а также нормализации сирийско-турецких отношений.
Ранее Шойгу провёл встречу с китайским коллегой Ли Шанфу в Москве.
По словам российского министра, Россия и КНР одинаково оценивают суть происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта.