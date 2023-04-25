Глава МИД Британии Клеверли: Лондон готовит эвакуацию граждан из Судана

Короткая ссылка
Власти Великобритании готовят эвакуацию граждан из Судана, сообщил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
Глава МИД Британии Клеверли: Лондон готовит эвакуацию граждан из Судана
  • AP

«Правительство Великобритании координирует эвакуацию британских граждан из Судана», — написал он в Twitter.

Клеверли заявил, что власти Британии связываются с гражданами напрямую и предоставляют маршруты для выезда из страны.

Ранее посол России в Судане Андрей Черновол сообщил, что российская сторона прорабатывает вопрос эвакуации россиян из Судана с учётом всех рисков.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число жертв вооружённых столкновений в Судане достигло 420.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить