Глава МИД Британии Клеверли: Лондон готовит эвакуацию граждан из Судана
- AP
«Правительство Великобритании координирует эвакуацию британских граждан из Судана», — написал он в Twitter.
Клеверли заявил, что власти Британии связываются с гражданами напрямую и предоставляют маршруты для выезда из страны.
Ранее посол России в Судане Андрей Черновол сообщил, что российская сторона прорабатывает вопрос эвакуации россиян из Судана с учётом всех рисков.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число жертв вооружённых столкновений в Судане достигло 420.