Захарова: постпред США сделала всё возможное, чтобы опозорить страну на Совбезе ООН

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сделала всё возможное, чтобы опозорить свою страну на заседании Совбеза всемирной организации. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она обратила внимание на «акцию» американского постпреда с призывом к главе МИД России Сергею Лаврову «посмотреть в глаза» сестре осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана, которая находилась в зале заседания Совбеза.

«Представитель США сделала всё возможное, чтобы опозорить свою собственную страну таким диким, глупым и безответственным заявлением», — приводит ТАСС слова Захаровой в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации сообщила, что Белый дом готов к креативным решениям для достижения сделки по освобождению в России Уилана, осуждённого за шпионаж.

Пол Уилан является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии. В июне 2020 года Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.