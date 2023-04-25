Посол ЮАР раскритиковал нежелание Канады способствовать переговорам по Украине

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Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк подверг критике позицию Канады, которая отказалась поддерживать мирные переговоры по ситуации вокруг Украины.

«Вы можете себе представить, насколько это шокирует нас, что мы не можем вести диалог с Канадой по Украине», — сказал он в интервью Toronto Sun.

Шейк подчеркнул, что поставки оружия лишь затянут конфликт, который провоцирует голод в развивающихся странах.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США следует заставить украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, потому что пути к военной победе Киева нет.

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