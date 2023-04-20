Бывший военный США Дэвис: Западу следует заставить Зеленского начать переговоры с Россией

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США следует заставить украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, потому что пути к военной победе Киева нет, считает подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
Бывший военный США Дэвис: Западу следует заставить Зеленского начать переговоры с Россией
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Об этом он написал в статье для 19FortyFive.

«Я понимаю, многие осудят предложение о том, что США должны оказать давление на Зеленского, чтобы добиться урегулирования путём переговоров», — сказал Дэвис.

Он уверен, что нет пути, который бы привёл Запад к желаемому исходу — к победе Украины и поражению России — «по приемлемой цене».

Бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер считают, что нежелание украинских властей признать поражение и перейти к переговорам приведёт к ещё большим территориальным потерям Украины.

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