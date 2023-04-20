Бывший военный США Дэвис: Западу следует заставить Зеленского начать переговоры с Россией
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
Об этом он написал в статье для 19FortyFive.
«Я понимаю, многие осудят предложение о том, что США должны оказать давление на Зеленского, чтобы добиться урегулирования путём переговоров», — сказал Дэвис.
Он уверен, что нет пути, который бы привёл Запад к желаемому исходу — к победе Украины и поражению России — «по приемлемой цене».
Бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер считают, что нежелание украинских властей признать поражение и перейти к переговорам приведёт к ещё большим территориальным потерям Украины.