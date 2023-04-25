МИД России: реакция Запада на планы разместить ядерное оружие в Белоруссии неинтересна

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Реакция Запада на планы России по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не интересует Москву.
МИД России: реакция Запада на планы разместить ядерное оружие в Белоруссии неинтересна
  • РИА Новости

Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Он отметил, что Запад может оставить негативную реакцию при себе.

«Она нас интересует ровно в той же степени, в которой страны НАТО на протяжении десятилетий «интересовались» озабоченностями России в связи с развёрнутым в Европе ядерным оружием США», — заявил Ермаков.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что планы разместить ядерное оружие способствуют развитию Союзного государства.

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