Антонов: США не дали дипломатам возложить венки к табличке «Дух Эльбы»
«Второй год подряд посольству запрещают традиционную церемонию возложения венков к мемориальной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище», — говорится в заявлении Антонова.
Он отметил, что достучаться до официального Вашингтона в вопросе важности сохранения памяти становится всё труднее.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к параду 9 мая на Красной площади ведётся, он состоится.