Антонов: США не дали дипломатам возложить венки к табличке «Дух Эльбы»

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Второй год подряд США не позволили российским дипломатам возложить венки на Арлингтонском кладбище в память о встрече войск США и СССР на Эльбе, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Второй год подряд посольству запрещают традиционную церемонию возложения венков к мемориальной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище», — говорится в заявлении Антонова.

Он отметил, что достучаться до официального Вашингтона в вопросе важности сохранения памяти становится всё труднее.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к параду 9 мая на Красной площади ведётся, он состоится.

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