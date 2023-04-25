BFMTV: во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошёл «марш пустых кастрюль»

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В ряде французских городов в годовщину переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона прошли спонтанные манифестации, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что несколько сотен человек провели «марш пустых кастрюль» у мэрии Парижа, а также на площади у Театра Парижа.

Участники акции требовали отставки Макрона.

15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе.

14 апреля Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста в республике до 64 лет.

Правоохранительные органы задержали 112 человек в Париже в ходе протестов против пенсионной реформы.

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