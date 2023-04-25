BFMTV: во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошёл «марш пустых кастрюль»
Отмечается, что несколько сотен человек провели «марш пустых кастрюль» у мэрии Парижа, а также на площади у Театра Парижа.
Участники акции требовали отставки Макрона.
15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе.
14 апреля Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста в республике до 64 лет.
Правоохранительные органы задержали 112 человек в Париже в ходе протестов против пенсионной реформы.