МИД России: в фокусе разговора Лаврова и Гутерреша была ситуация на Украине
«В фокусе дискуссии находилась ситуация на Украине и вокруг неё», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Лавров изложил первопричины кризиса, рассказал о ходе и целях специальной военной операции.
Он также подверг критике страны Запада, которые используют площадку ООН для продвижения политизированных антироссийских инициатив.
Ранее Лавров сообщил, что у западного меньшинства нет права говорить от имени всего человечества, ему необходимо уважать других членов мирового сообщества.