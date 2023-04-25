МИД России: в фокусе разговора Лаврова и Гутерреша была ситуация на Украине

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Украинский кризис был в фокусе разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша, сообщает МИД России.

«В фокусе дискуссии находилась ситуация на Украине и вокруг неё», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров изложил первопричины кризиса, рассказал о ходе и целях специальной военной операции.

Он также подверг критике страны Запада, которые используют площадку ООН для продвижения политизированных антироссийских инициатив.

Ранее Лавров сообщил, что у западного меньшинства нет права говорить от имени всего человечества, ему необходимо уважать других членов мирового сообщества.

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