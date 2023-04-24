ЦПВС: американская коалиция в Сирии систематически нарушает протоколы безопасности полётов
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«Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полётов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной коалиции, которые носят целенаправленный и систематический характер», — приводит ТАСС его слова.
Гуринов подчеркнул, что с начала года выявлено 665 нарушений, из них 213 — за апрель.
Ранее Сирия призвала Соединённые Штаты прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и покинуть территорию страны.