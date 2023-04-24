ЦПВС: американская коалиция в Сирии систематически нарушает протоколы безопасности полётов

Возглавляемая США антитеррористическая коалиция систематически нарушает протоколы безопасности полётов в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полётов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной коалиции, которые носят целенаправленный и систематический характер», — приводит ТАСС его слова.

Гуринов подчеркнул, что с начала года выявлено 665 нарушений, из них 213 — за апрель.

Ранее Сирия призвала Соединённые Штаты прекратить поддержку терроризма и сепаратистских формирований и покинуть территорию страны.