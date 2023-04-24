Exxpress: Австрия утратила нейтралитет и стала хабом для транзита вооружения на Украину
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Газета со ссылкой на Минобороны страны пишет, что с марта 2022 года через территорию Австрии прошло более 1650 единиц оружия производства США.
Кроме того, говорится в публикации, без получения разрешения семь американских самолётов пролетели через воздушное пространство Австрии.
Отмечается, что австрийское оборонное ведомство открыто признаёт, что большое количество вооружения используется с целью усиления присутствия НАТО в Восточной Европе.
«Поэтому, вероятно, они попадают на Украину, «театр военных действий», — говорится в материале.
В марте в центре Вены прошёл митинг, на который вышли сотни людей с требованием прекратить поставки вооружений Украине.