Exxpress: Австрия утратила нейтралитет и стала хабом для транзита вооружения на Украину

Австрия утратила статус нейтрального государства и стала хабом для транзита вооружения на Украину, пишет газета Exxpress.

Газета со ссылкой на Минобороны страны пишет, что с марта 2022 года через территорию Австрии прошло более 1650 единиц оружия производства США.

Кроме того, говорится в публикации, без получения разрешения семь американских самолётов пролетели через воздушное пространство Австрии.

Отмечается, что австрийское оборонное ведомство открыто признаёт, что большое количество вооружения используется с целью усиления присутствия НАТО в Восточной Европе.

«Поэтому, вероятно, они попадают на Украину, «театр военных действий», — говорится в материале.

В марте в центре Вены прошёл митинг, на который вышли сотни людей с требованием прекратить поставки вооружений Украине.