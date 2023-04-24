Чавушоглу: намерения оппозиции ввести санкции против России не принесут пользы Турции

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Намерение турецкой оппозиции ввести санкции против России в случае её прихода к власти не принесёт Анкаре пользы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу: намерения оппозиции ввести санкции против России не принесут пользы Турции
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

Он напомнил, что Анкара проводит сбалансированную политику по отношению к России и Украине

«Представители оппозиции заявляют, что в случае победы на выборах они введут санкции против России, чтобы таким образом продемонстрировать, что Турция является членом НАТО. Но в этом не будет никакой пользы для Турции», — приводит ТАСС заявление Чавушоглу.

Ранее кандидат в президенты Турции, член клуба «Валдай» и выпускник МГИМО Синан Оган призвал власти страны не повторять за Западом антироссийские санкции.

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