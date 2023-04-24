Захарова: Лавров напомнит Гутеррешу о необходимости равного исполнения зерновой сделки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнит ему о необходимости равнозначного исполнения обеих частей зерновой сделки.

«Она (сделка. — RT) состоит из двух частей и обе части должны исполняться в равной степени», — цитирует её РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что такая идея станет основным посылом Лаврова в беседе с Гутеррешем.

Ранее российское посольство в Вашингтоне сообщило, что, обвиняя Россию в использовании продовольствия в качестве инструмента геополитического давления, США молчат о реальных выгодоприобретателях «украинской части» зерновой сделки.