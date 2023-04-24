НАТО проведёт встречу глав Минобороны альянса 10 мая в Брюсселе
В Брюсселе 10 мая состоится встреча министров обороны стран Североатлантического альянса.
- AFP
- © Kenzo TRIBOUILLARD
Об этом говорится на сайте альянса.
«Министры обороны НАТО соберутся на личную встречу в Брюсселе 10 мая», — говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что неформальная встреча глав МИД стран НАТО будет проходить в Осло 31 мая — 1 июня.
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