НАТО проведёт встречу глав Минобороны альянса 10 мая в Брюсселе

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В Брюсселе 10 мая состоится встреча министров обороны стран Североатлантического альянса.
НАТО проведёт встречу глав Минобороны альянса 10 мая в Брюсселе
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Об этом говорится на сайте альянса.

«Министры обороны НАТО соберутся на личную встречу в Брюсселе 10 мая», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что неформальная встреча глав МИД стран НАТО будет проходить в Осло 31 мая — 1 июня.

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