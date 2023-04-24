НАТО проведёт встречу глав Минобороны альянса 10 мая в Брюсселе

В Брюсселе 10 мая состоится встреча министров обороны стран Североатлантического альянса.

Об этом говорится на сайте альянса.

«Министры обороны НАТО соберутся на личную встречу в Брюсселе 10 мая», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что неформальная встреча глав МИД стран НАТО будет проходить в Осло 31 мая — 1 июня.