Песков: Россия в условиях санкций будет развиваться такими же темпами, как Франция

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Россия в условиях беспрецедентных санкций будет развиваться такими же темпами, как Франция. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Россия в условиях санкций будет развиваться такими же темпами, как Франция
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Он напомнил, что Международный валютный фонд спрогнозировал рост ВВП России в текущем году на 0,7%.

«И здесь очень важно сопоставить, что точно такой же прогноз на 2023 год по росту ВВП они дают для Франции», — приводит РИА Новости слова Пескова в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия, имея на плечах «беспрецедентный груз санкций», будет развиваться такими же темпами, как Франция.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что инициаторы санкций против России наказывают сами себя.

По его словам, задачей на 2023 год является поддержание положительной тенденции развития экономики России.

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