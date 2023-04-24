Лавров заявил, что требования Устава ООН представляют угрозу глобальным амбициям США

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что требования Устава ООН представляют угрозу глобальным амбициям Соединённых Штатов.

Об этом российский дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«В наши дни и ООН, и требования её Устава представляют угрозу глобальным амбициям США», — подчеркнул Лавров.

Дипломат также напомнил о словах бывшего американского госсекретаря Джима Байкера о том, что главной угрозой НАТО является ОБСЕ.

Ранее Лавров выразил уверенность, что США начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.