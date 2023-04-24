Лавров заявил, что требования Устава ООН представляют угрозу глобальным амбициям США

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что требования Устава ООН представляют угрозу глобальным амбициям Соединённых Штатов.
Лавров заявил, что требования Устава ООН представляют угрозу глобальным амбициям США
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

Об этом российский дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«В наши дни и ООН, и требования её Устава представляют угрозу глобальным амбициям США», — подчеркнул Лавров.

Дипломат также напомнил о словах бывшего американского госсекретаря Джима Байкера о том, что главной угрозой НАТО является ОБСЕ.

Ранее Лавров выразил уверенность, что США начали разрушение глобализации, которую в течение многих лет превозносили как высшее благо всего человечества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить