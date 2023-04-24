Politico: Киев получил от США такое же предупреждение, как Кабул перед сдачей талибам

Власти Соединённых Штатов предостерегли Киев от излишней военной амбициозности, похожее предупреждение получил незадолго до сдачи Кабула представителям движения «Талибан»* в 2021 году бывший президент Афганистана Ашраф Гани.

Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, Вашингтон указал Киеву на риски завышенных амбиций в военном плане.

«Такое же предупреждение (президент США Джо. — RT) Байден делал экс-президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы продвигались по стране», — говорится в публикации.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится для Вашингтона так же, как и в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.