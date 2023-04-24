Politico: Киев получил от США такое же предупреждение, как Кабул перед сдачей талибам
- AFP
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Об этом пишет газета Politico.
По данным издания, Вашингтон указал Киеву на риски завышенных амбиций в военном плане.
«Такое же предупреждение (президент США Джо. — RT) Байден делал экс-президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы продвигались по стране», — говорится в публикации.
Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится для Вашингтона так же, как и в Афганистане.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.