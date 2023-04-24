Politico: Киев получил от США такое же предупреждение, как Кабул перед сдачей талибам

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Власти Соединённых Штатов предостерегли Киев от излишней военной амбициозности, похожее предупреждение получил незадолго до сдачи Кабула представителям движения «Талибан»* в 2021 году бывший президент Афганистана Ашраф Гани.
Politico: Киев получил от США такое же предупреждение, как Кабул перед сдачей талибам
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, Вашингтон указал Киеву на риски завышенных амбиций в военном плане.

«Такое же предупреждение (президент США Джо. — RT) Байден делал экс-президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы продвигались по стране», — говорится в публикации.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится для Вашингтона так же, как и в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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