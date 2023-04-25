Европейская служба внешних связей займётся мониторингом СМИ и соцсетей в России

Европейская служба внешних связей ищет подрядчика для анализа российских СМИ и соцсетей на предмет освещения новостей общего характера, в особенности «связанных с отношениями между ЕС и Россией». По задумке составителей, доклады позволят представительству Евросоюза в России изучить основные медийные тренды и при необходимости «реагировать на сообщения в СМИ». С документом ознакомился RT.

«Предметом договора является предоставление представительству Европейского союза в Российской Федерации актуальных, своевременных и точных докладов на английском языке из средств массовой информации и социальных сетей об основных политических, экономических и социальных событиях в России», — отмечается в документе.

По данным тендера, доклады должны содержать новости общего характера и комментарии, «в особенности связанные с Евросоюзом и отношениями между ЕС и Россией».

«Мониторинг СМИ и социальных сетей должен отражать то, как выбранные российские средства массовой информации и инфлюенсеры в социальных сетях освещают новости общего характера, внутреннюю политику и международные вопросы, особенно связанные с ЕС и отношениями между ЕС и Россией, с тем, чтобы отслеживать основные медийные тренды, а также позволить организации-заказчику при необходимости реагировать на сообщения в СМИ», — говорится в описании.

Как отмечают составители документа, риторика российских СМИ «влияет на миллионы русскоговорящих жителей стран — членов ЕС и стран Восточного партнёрства», поэтому важность мониторинга «возрастает ещё сильнее».

Общий объём финансирования составит €530 тыс. Срок действия контракта — четыре года.

Как заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, западные структуры и раньше занимались похожим мониторингом.

«Финансирование под подобные проекты выделялось и раньше. Возможно, сейчас — по другим срокам и наименованиям. Обзоры российской прессы — одно из важных направлений, которым Запад занимался через некоторые российские организации. Причём эти структуры получали хорошее, устойчивое финансирование. Они не раскрывали заказчика и проводили мониторинг прессы, особенно региональной», — уточнил политолог в беседе с RT.

Ранее генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникациям намеревался провести анализ СМИ в Польше, «чтоб лучше доводить политику» ЕС.